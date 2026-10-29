Kradzież komputera należącego do pracownika lub zgubienie pendrive’a z danymi osobowymi klientów może firmę kosztować setki tysięcy zł. Pokazują to sprawy pracodawców ukaranych przez UODO. Firma Res-Gastro zapłaciła 238 345 zł po zgubieniu przez jej pracownika pendrive’a z niezaszyfrowanymi danymi osobowymi. Z kolei w sprawie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał karę 50 tys. zł za naruszenie poufności danych kandydatów na studia. Pracownik uczelni przeniósł je na prywatny komputer, który następnie mu skradziono.

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Przepisy nie pozwalają pracodawcy schować się za plecami pracownika. To administrator odpowiada za organizację przetwarzania danych i skuteczność zabezpieczeń. Sam regulamin, szkolenie czy zakaz korzystania z prywatnych urządzeń nie wystarczą, jeśli można je łatwo ominąć.

Nie oznacza to, że pracownik pozostaje bezkarny. Obowiązek przestrzegania zasad pracy i dbania o dobro zakładu wynika z art. 100 kodeksu pracy. Poważne naruszenie może uzasadniać konsekwencje służbowe, a nawet zwolnienie dyscyplinarne.

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Pracodawca nie jest w stanie przewidzieć każdego błędu pracownika, ale powinien sprawić, by jego skutki nie były katastrofalne. Szyfrowanie, ograniczanie dostępu i kontrola uprawnień nie są więc informatyczną fanaberią, lecz elementem zarządzania ryzykiem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Ochrona danych to element obowiązków pracowniczych".

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