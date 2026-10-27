Według opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, od 1 stycznia 2027 r. mają nastąpić zmiany w przepisach o dostępie do KSeF. Jak zaznacza resort finansów w uzasadnieniu projektu, wzięto pod uwagę postulaty użytkowników tego systemu po przeszło ośmiu miesiącach jego funkcjonowania.

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Stosowanie popularnych tokenów będzie przedłużone

Rozporządzenie to w dotychczasowym brzmieniu dopuszcza stosowanie tokenów tylko do końca 2026 r.. Jednak narzędzie to okazało się na tyle popularne, że MF zdecydowało się dopuścić ich stosowanie bezterminowo. Tokeny KSeF mają być ważne nie dłużej niż 365 dni od dnia jego wytworzenia lub od wskazanej przez podatnika daty początkowej jego obowiązywania.

Nowe rozporządzenie określi też zakres zastosowania innego klucza dostępu do systemu, czyli certyfikatu KSeF. Będzie go mógł używać podatnik lub ktoś przezeń uprawniony w granicach posiadanych uprawnień do korzystania z systemu. Certyfikatu będzie mógł też używać podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych posługujący się unikalnym identyfikatorem w sieci Peppol (służącej zamówieniom publicznym). Użytkownikiem certyfikatu będzie mógł być też polski zakład czy oddział zagranicznej osoby prawnej lub inna wyodrębniona jednostka wewnętrzna podatnika.

Identyfikator zbiorczy, jeden przelew, faktury ustrukturyzowane

Rozporządzenie ma uregulować także kwestie tzw. identyfikatorów zbiorczych. To specjalne 35-znakowe numery agregujące, które pozwolą opłacić jednym przelewem co najmniej dwie faktury ustrukturyzowane od tego samego sprzedawcy.

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KSeF został uruchomiony dla największych podatników VAT od 1 lutego, a od 1 kwietnia objął większość firm. Ministerstwo Finansów na razie nie zapowiada większych zmian w jego funkcjonowaniu, choć na 2027 r. chce przedłużyć zawieszenie kar za błędy w jego stosowaniu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne