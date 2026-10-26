A jeśli tym brakującym elementem jest NIP nabywcy? Czy taka formalna usterka przekreśla możliwość odliczenia VAT, gdy pozostałe dane (nazwa/imię i nazwisko oraz adres) są poprawne?

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Towar lub usługę może kupić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wtedy faktura może być wystawiona bez jej NIP. Wystarczy, że zawiera podstawowe dane osobowe nabywcy: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Gdy jednak kupującym jest przedsiębiorca, podanie NIP na fakturze jest wymagane.

W dzisiejszym dodatku opisujemy sytuację podatnika VAT, który nabył do majątku osobistego lokal niemieszkalny. Lokal miał być jednak wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT i miał stanowić środek trwały w działalności wnioskodawcy. Zakup został udokumentowany fakturą, na której nie wskazano NIP nabywcy. Dyrektor KIS uznał jednak, że nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia VAT, pod warunkiem że zakup ma związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną, a faktura dokumentuje rzeczywistą transakcję gospodarczą i znajdują się na niej inne dane, które jednoznacznie identyfikują nabywcę. Szczegółowo na ten temat piszemy w artykule pt. "Brak NIP na fakturze nie przekreśla odliczenia VAT".

Czytaj więcej: Faktury VAT Brak NIP na fakturze nie przekreśla odliczenia VAT Podatnik, który nabył lokal przeznaczony do wykorzystywania go wyłącznie w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, mo... Pro

Na temat wymogów formalnych faktur piszemy w tekście pt. "Sąd Unii Europejskiej stawia na formalizm w transakcjach trójstronnych". Zastosowanie uproszczenia przewidzianego dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych wiąże się z odpowiednim udokumentowaniem transakcji, w tym umieszczeniem na fakturze adnotacji „odwrotne obciążenie”, gdy podatek jest należny od nabywcy lub usługobiorcy. W artykule opisujemy wyrok Sądu UE, który podkreślił, że nie jest to wymaganie wyłącznie techniczne. Jest warunkiem materialnym zastosowania uproszczenia, nawet jeżeli rzeczywisty przebieg transakcji nie budzi wątpliwości, a dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym okresie. W transakcjach trójstronnych Sąd UE stawia zatem na formalizm.

Czytaj więcej: VAT Sąd Unii Europejskiej stawia na formalizm w transakcjach trójstronnych Wystawienie po kilku latach faktur zawierających wymaganą adnotację nie pozwala objąć wcześniejszych dostaw procedurą uproszczoną ani rozliczyć wyn... Pro

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