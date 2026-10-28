W środę 28 października wchodzą w życie przepisy ustawy o systemach sztucznej inteligencji, które dotyczą skarg, kontroli i postępowań, a także kar finansowych. Na ich podstawie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) będzie nadzorować przestrzeganie unijnego rozporządzenia AI Act i polskiej ustawy. Skargi należy wnosić w formie elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe – w formie papierowej.

– Każda skarga musi być rozpatrzona – mówi dla „Rzeczpospolitej” przewodnicząca KRiBSI Pamela Krzypkowska, zapewniając, że komisja będzie sukcesywnie rozpatrywać skargi do niej wpływające.