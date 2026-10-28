Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Skargi na AI mogą zakończyć się kontrolą i nałożeniem kary na firmę. Rusza nadzór nad sztuczną inteligencją

Skarga złożona do komisji ds. AI od dzisiaj może spowodować wszczęcie kontroli. Według ekspertów, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”, wiele firm wciąż nie jest do tego wystarczająco przygotowanych. Podstawowy problem to niska świadomość regulacji.

Publikacja: 28.10.2026 04:40

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
KRiBSI będzie nadzorować przestrzeganie unijnego rozporządzenia AI Act i polskiej ustawy o systemach

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji Pamela Krzypkowska

KRiBSI będzie nadzorować przestrzeganie unijnego rozporządzenia AI Act i polskiej ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Skargi na AI należy wnosić w formie elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe – w formie papierowej.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Reklama
Reklama
Reklama

Norbert Nowotnik

W środę 28 października wchodzą w życie przepisy ustawy o systemach sztucznej inteligencji, które dotyczą skarg, kontroli i postępowań, a także kar finansowych. Na ich podstawie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) będzie nadzorować przestrzeganie unijnego rozporządzenia AI Act i polskiej ustawy. Skargi należy wnosić w formie elektronicznej, a gdy nie jest to możliwe – w formie papierowej.

– Każda skarga musi być rozpatrzona – mówi dla „Rzeczpospolitej” przewodnicząca KRiBSI Pamela Krzypkowska, zapewniając, że komisja będzie sukcesywnie rozpatrywać skargi do niej wpływające.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama