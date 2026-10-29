Współczesna praca coraz rzadziej ogranicza się do biurowych murów. Dokumenty przesyłamy elektronicznie, spotkania odbywamy online, a do firmowych systemów logujemy się z domu czy nawet hotelu na drugim końcu świata. Choć takie rozwiązania znacznie ułatwiają codzienne obowiązki, wiążą się również z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, a nawet ich wycieku. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by poufny dokument trafił na niezabezpieczony pendrive, wiadomość z danymi klientów została wysłana do niewłaściwego odbiorcy, a hasło do firmowego konta wpadło w niepowołane ręce. Właśnie dlatego o bezpieczeństwo danych trzeba dbać nie tylko za pomocą nowoczesnych technologii, lecz także poprzez odpowiednie nawyki i świadomość pracowników.