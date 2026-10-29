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Ochrona danych to element obowiązków pracowniczych

Wyciek danych osobowych to nie tylko problem działu IT. Wystarczy jeden e-mail wysłany do niewłaściwego odbiorcy, niezabezpieczony laptop albo praca na publicznym Wi-Fi, by firma miała kłopoty.

Publikacja: 29.10.2026 04:30

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Wyciek danych osobowych to nie tylko problem działu IT.

Wyciek danych osobowych to nie tylko problem działu IT.

Foto: Adobe Stock

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Patrycja Zawirska, Dominika Buchal

Współczesna praca coraz rzadziej ogranicza się do biurowych murów. Dokumenty przesyłamy elektronicznie, spotkania odbywamy online, a do firmowych systemów logujemy się z domu czy nawet hotelu na drugim końcu świata. Choć takie rozwiązania znacznie ułatwiają codzienne obowiązki, wiążą się również z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, a nawet ich wycieku. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by poufny dokument trafił na niezabezpieczony pendrive, wiadomość z danymi klientów została wysłana do niewłaściwego odbiorcy, a hasło do firmowego konta wpadło w niepowołane ręce. Właśnie dlatego o bezpieczeństwo danych trzeba dbać nie tylko za pomocą nowoczesnych technologii, lecz także poprzez odpowiednie nawyki i świadomość pracowników.

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