Rzeczpospolita
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Wniosek o upadłość nie wyklucza wniosku o hipotekę przymusową

Nie ma zakazu składania wniosku o zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej i jego rozstrzygania po złożeniu przez dłużnika (albo wierzyciela) wniosku o upadłość dłużnika, ale przed jej ogłoszeniem.

Publikacja: 03.11.2026 04:40

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Do momentu ogłoszenia upadłości można ustanowić hipotekę przymusową.

Do momentu ogłoszenia upadłości można ustanowić hipotekę przymusową.

Foto: Adobe Stock

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Rafał Adamus

Ustawodawca wprowadza przepisy o ochronie masy upadłości w treści art. 81–82 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (p.u.). Ze wskazanej regulacji prawnej a contrario wynika, że dopóki nie zostanie ogłoszona upadłość, dopóty wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej mogą być składane i mogą one być uwzględniane przez sąd. Fakt złożenia wniosku o upadłość sam przez się nie jest równoznaczny z ogłoszeniem upadłości. Nie można uzasadnić odmowy uwzględnienia wniosku perspektywą wykreślenia hipoteki na podstawie art. 81–82 p.u., skoro w dacie orzekania o zabezpieczeniu nie zaktualizowały się przesłanki dla wykreślenia hipoteki i być może nigdy się nie zaktualizują.

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