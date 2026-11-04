Rzeczpospolita
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Koniec żonglerki kosztami, czyli ograniczenie korekt stawek amortyzacji

Firmy zmniejszają wstecznie stawki amortyzacji po to, aby przesuwać koszty na lata, w których bardziej im się opłaca je rozliczać. Fiskus protestuje, ale sądy pozwalają na optymalizację. Niedługo jednak wolnoamerykanka się skończy.

Publikacja: 04.11.2026 04:45

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Koniec przerzucania kosztów na lepsze lata. Będą ograniczenia w amortyzacji. Według Ministerstwa Fin

Koniec przerzucania kosztów na lepsze lata. Będą ograniczenia w amortyzacji. Według Ministerstwa Finansów ma to m.in. zapobiec nieuzasadnionym optymalizacjom.

Foto: Adobe Stock

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Przemysław Wojtasik

Zakaz obniżania lub podwyższania stawki amortyzacyjnej po upływie terminu złożenia zeznania rocznego – taką zmianę znajdziemy w nowelizacji podatkowych ustaw, którą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Według Ministerstwa Finansów ma zapobiec „nadużyciom polegającym na manipulowaniu kosztami” oraz ograniczyć „możliwość stosowania nieuzasadnionych optymalizacji”.

– Nie da się ukryć, że zmienianie stawek amortyzacji jest formą podatkowej optymalizacji. Ale trzeba podkreślić, że zupełnie legalną. Nie jest to obchodzenie przepisów ani ich naginanie – mówi Mateusz Hołysz, radca prawny i doradca podatkowy.

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