Zakaz obniżania lub podwyższania stawki amortyzacyjnej po upływie terminu złożenia zeznania rocznego – taką zmianę znajdziemy w nowelizacji podatkowych ustaw, którą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Według Ministerstwa Finansów ma zapobiec „nadużyciom polegającym na manipulowaniu kosztami” oraz ograniczyć „możliwość stosowania nieuzasadnionych optymalizacji”.

– Nie da się ukryć, że zmienianie stawek amortyzacji jest formą podatkowej optymalizacji. Ale trzeba podkreślić, że zupełnie legalną. Nie jest to obchodzenie przepisów ani ich naginanie – mówi Mateusz Hołysz, radca prawny i doradca podatkowy.