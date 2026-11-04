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Agata Łukaszewicz: Przyszedł czas na Sąd Najwyższy

Chwilowy spokój w Trybunale Konstytucyjnym nie oznacza końca zamieszania wokół sądownictwa. Teraz przyszedł czas na Sąd Najwyższy.

Publikacja: 04.11.2026 06:00

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W środę Izba Dyscyplinarna znów wzięła się za orzekanie w sprawach sędziów

W środę Izba Dyscyplinarna znów wzięła się za orzekanie w sprawach sędziów

Foto: Adobe Stock

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Agata Łukaszewicz

Lada dzień ma się rozstrzygnąć status sędziów SN powołanych po 2018 r. I o dziwo, zdecyduje o tym nie cały skład SN, tylko znacząco okrojony. Taki sposób procedowania na dialog raczej nie wygląda.

Na 5 listopada Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes SN, dla wielu sędziów tego sądu pełniący jedynie obowiązki pierwszego prezesa, wyznaczył termin podjęcia uchwały w sprawie statusu neosędziów w SN. Z pełnego składu sądu wyłączono w sumie 35 sędziów – 31 tzw. starych i czterech nowych, których bezstronność może budzić uzasadnione wątpliwości. Tak więc uchwałę mają podjąć sędziowie, których wątpliwości dotyczą.

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