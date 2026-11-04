Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Dobre prawo to za mało

Granica między krytyką a znieważaniem organów państwa się zaciera.

Publikacja: 04.11.2026 05:30

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Granica między krytyką a znieważaniem organów państwa się zaciera

Granica między krytyką a znieważaniem organów państwa się zaciera

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Rafał Rozwadowski

Krytyki nie można mylić ze znieważaniem i poniżaniem. Wolności słowa mieszać z ochroną godności i powagi. W dzisiejszych czasach różnice te się zacierają. Wolność wypowiedzi, słusznie zresztą stawiana na piedestale wolności obywatelskich, w różnych swoich karykaturach wkrada się do świadomości społecznej. W konsekwencji normalizują się coraz częściej sytuacje, które z konstruktywną, nawet ostrą krytyką nie mają wiele wspólnego.

Przesuwanie granic wolności słowa widać wszędzie, w tym w dyskusjach publicznych. Publiczne autorytety są niekwestionowanym wzorem do naśladowania dla słuchającego i często głodnego sensacji społeczeństwa.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama