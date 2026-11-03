Kontrole podatkowe i celno-skarbowe są rzadsze, ale bardziej dotkliwe

Jak wynika z najnowszego raportu MDDP i Konfederacji Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych. Edycja 2026”, w latach 2021–2025 organy wszczęły łącznie ponad 95 tys. kontroli podatkowych i celno-skarbowych w zakresie VAT, CIT, PIT i akcyzy. W ostatnich latach ich liczba spadła, a w 2025 r. była najniższa w całym analizowanym okresie.

Statystyczny spadek liczby kontroli nie oznacza, że Krajowa Administracja Skarbowa działa mniej efektywnie. Mimo iż liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych w Polsce z roku na rok maleje, ich dotkliwość oraz waga stwierdzanych nieprawidłowości systematycznie rosną. Fiskus coraz częściej wszczyna kontrole tam, gdzie nie udało się wyjaśnić wątpliwości w ramach czynności sprawdzających lub w obszarach o największym zagrożeniu powstania znacznych zaległości podatkowych. Administracja skarbowa odchodzi zatem od rutynowych weryfikacji na rzecz precyzyjnych działań. Dziś kontrole są dobrze celowane i oparte na wcześniejszej analizie ryzyka przeprowadzonej przez fiskusa. Widać to również po wskaźnikach skuteczności – jak wynika z danych MF, w latach 2021–2025 nieprawidłowości stwierdzono średnio aż w 97 proc. kontroli podatkowych i 92 proc. kontroli celno-skarbowych.