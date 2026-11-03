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Kontrole podatkowe i celno-skarbowe są rzadsze, ale bardziej dotkliwe

Organy sięgają po kontrole często już po zidentyfikowaniu wstępnych obszarów, gdzie mogą znaleźć nieprawidłowości. Dla podatników oznacza to konieczność dostosowania się do nowych reguł „gry”, bo konsekwencje finansowe mogą być ogromne.

Publikacja: 03.11.2026 05:10

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Kontrole podatkowe i celno-skarbowe są rzadsze, ale bardziej dotkliwe dla podatników.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe są rzadsze, ale bardziej dotkliwe dla podatników.

Foto: Adobe Stock

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Jakub Warnieło, Piotr Majewski

SPIS TREŚCI

  1. Dwa typy kontroli, dwa modele działania
  2. Prawa i gwarancje kontrolowanego podatnika
  3. Zakończenie kontroli i reakcja podatnika
  4. Znaczenie kontroli celno-skarbowych
  5. Jaka jest skuteczność kontroli
  6. Dwa rodzaje kontroli: kwoty stwierdzonych zaległości podatkowych
  7. Czas trwania i koszty kontroli
  8. Limity czasu kontroli podatkowej
  9. Komentarz

Jak wynika z najnowszego raportu MDDP i Konfederacji Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych. Edycja 2026”, w latach 2021–2025 organy wszczęły łącznie ponad 95 tys. kontroli podatkowych i celno-skarbowych w zakresie VAT, CIT, PIT i akcyzy. W ostatnich latach ich liczba spadła, a w 2025 r. była najniższa w całym analizowanym okresie.

Statystyczny spadek liczby kontroli nie oznacza, że Krajowa Administracja Skarbowa działa mniej efektywnie. Mimo iż liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych w Polsce z roku na rok maleje, ich dotkliwość oraz waga stwierdzanych nieprawidłowości systematycznie rosną. Fiskus coraz częściej wszczyna kontrole tam, gdzie nie udało się wyjaśnić wątpliwości w ramach czynności sprawdzających lub w obszarach o największym zagrożeniu powstania znacznych zaległości podatkowych. Administracja skarbowa odchodzi zatem od rutynowych weryfikacji na rzecz precyzyjnych działań. Dziś kontrole są dobrze celowane i oparte na wcześniejszej analizie ryzyka przeprowadzonej przez fiskusa. Widać to również po wskaźnikach skuteczności – jak wynika z danych MF, w latach 2021–2025 nieprawidłowości stwierdzono średnio aż w 97 proc. kontroli podatkowych i 92 proc. kontroli celno-skarbowych.

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