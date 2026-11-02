Rzeczpospolita
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Rozliczenie kosztów transakcyjnych nadal może budzić kontrowersje

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych podatnicy często „domyślnie” kapitalizują do wartości początkowej dla celów amortyzacji wszystkie koszty poniesione w związku z transakcją. Takie podejście nie zawsze jest jednak prawidłowe.

Publikacja: 02.11.2026 05:40

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Jak rozliczyć koszty poniesione w związku z nabyciem nieruchomości

Jak rozliczyć koszty poniesione w związku z nabyciem nieruchomości

Foto: Adobe Stock

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Łukasz Kempa

Praktyka interpretacyjna pokazuje, że część wydatków – zwłaszcza na doradztwo prawne, podatkowe, finansowe czy due diligence – powinna być rozpoznawana bezpośrednio w kosztach podatkowych. Spór sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: które wydatki pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem środka trwałego?

Art. 16g ust. 3 ustawy o CIT stanowi, że cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia, montażu, opłaty notarialne, skarbowe czy odsetki i prowizje. Katalog ten ma charakter otwarty. Nie oznacza to jednak, że każdy wydatek poniesiony przy okazji transakcji automatycznie staje się elementem wartości początkowej.

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