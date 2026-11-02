Julita Karaś-Gasparska: Od jutra wyższy limit zwolnienia z PCC

Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł (od jutra – 3000 zł). Celem tego zwolnienia jest nieobejmowanie podatkiem zakupów o rela- tywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne. Ustawa o PCC weszła w życie 1 stycznia 2001 r., a więc ponad 25 lat temu i od tego czasu kwota zwolnienia się nie zmieniła mimo wzrostu wynagrodzeń i ogromnej skumulowanej inflacji. W efekcie nawet drobne, codzienne transakcje – takie jak zakup używanego smartfona, roweru czy nart – nakładały na kupującego obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.