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Julita Karaś-Gasparska: Od jutra wyższy limit zwolnienia z PCC

Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych wzrośnie od 3 listopada z 1000 zł do 3000 zł. Nie trzeba już będzie płacić PCC od drobnych zakupów np. na portalach ogłoszeniowych.

Publikacja: 02.11.2026 06:00

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Od jutra wyższy limit zwolnienia z PCC

Od jutra wyższy limit zwolnienia z PCC

Foto: Adobe Stock

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Julita Karaś-Gasparska

Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł (od jutra – 3000 zł). Celem tego zwolnienia jest nieobejmowanie podatkiem zakupów o rela- tywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne. Ustawa o PCC weszła w życie 1 stycznia 2001 r., a więc ponad 25 lat temu i od tego czasu kwota zwolnienia się nie zmieniła mimo wzrostu wynagrodzeń i ogromnej skumulowanej inflacji. W efekcie nawet drobne, codzienne transakcje – takie jak zakup używanego smartfona, roweru czy nart – nakładały na kupującego obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

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