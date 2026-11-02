Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych – rodzaje, zasady, korzyści

Kontrola podatkowa czy spór z organem podatkowym to sprawy ważne dla każdej firmy. Nie zawsze jednak trzeba samodzielnie dawać sobie z nimi radę. Czy zatem warto ustanowić pełnomocnika w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego? Czy powinien to być pełnomocnik profesjonalny – doradca podatkowy lub radca prawny? To jedna z ważniejszych decyzji w firmie. Od niej zależy, kto rozmawia z organem podatkowym, odbiera pisma, pilnuje terminów, odpowiada na wezwania i może skutecznie podpisać określone dokumenty. Dobrze ustawione pełnomocnictwa zwiększają bezpieczeństwo podatkowe. Złe wybory w tym zakresie mogą zwiększyć ryzyko.