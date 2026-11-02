Limit zwolnienia z PCC wzrośnie od 3 listopada z 1000 zł do 3000 zł.
Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł (od jutra – 3000 zł). Celem tego zwolnienia jest nieobejmowanie podatkiem zakupów o rela- tywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne. Ustawa o PCC weszła w życie 1 stycznia 2001 r., a więc ponad 25 lat temu i od tego czasu kwota zwolnienia się nie zmieniła mimo wzrostu wynagrodzeń i ogromnej skumulowanej inflacji. W efekcie nawet drobne, codzienne transakcje – takie jak zakup używanego smartfona, roweru czy nart – nakładały na kupującego obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Trzeba przy tym pamiętać, że PCC co do zasady nie podlegają umowy sprzedaży w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, a także umowy sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.
Stawka PCC w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 proc. wartości rynkowej rzeczy. Oznacza to, że przy podstawie opodatkowania nieznacznie przekraczającej 1000 zł koszty rozliczenia podatku przez podatnika, a także koszty postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia podatku zbliżają się bądź mogą przewyższać kwotę należnego podatku. Konieczność egzekwowania podatku od umów o niskiej wartości ich przedmiotu generuje po stronie organów egzekucyjnych koszty przewyższające kwotę podatku, co czyni go nieefektywnym fiskalnie. Nowelizacja przepisów ma więc na celu urealnienie wysokości limitu zwolnienia z PCC.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że po przekroczeniu ustalonego progu opodatkowaniu 2-proc. stawką PCC podlega cała wartość rynkowa kupowanej rzeczy, a nie tylko nadwyżka ponad limit.
W kontekście PCC w dzisiejszym dodatku piszemy o tym, jaki podatek należy zapłacić przy sprzedaży nieruchomości komercyjnej: VAT czy PCC.
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