Kiedy należy rozliczyć VAT od usług transportowych

Przedsiębiorcy często zawierają umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług przez dłuższy okres, w sposób stały lub powtarzalny. Na gruncie przepisów podatkowych tego rodzaju świadczenia mogą zostać uznane za usługi świadczone w sposób ciągły. Jednocześnie regulacje podatkowe nie wyjaśniają, co należy pod tym pojęciem rozumieć. W praktyce prowadzi to do wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności na gruncie VAT, gdzie kwalifikacja danej usługi jako świadczenia ciągłego ma istotne znaczenie przede wszystkim dla prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.