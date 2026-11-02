Rzeczpospolita
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Kiedy należy rozliczyć VAT od usług transportowych

Ostatnie orzeczenia NSA wskazują, że usługi ciągłe to także usługi dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, powtarzające się, dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności.

Publikacja: 02.11.2026 04:45

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Przykładem usług, które są świadczone na podstawie umów długoterminowych, są usługi transportowe.

Przykładem usług, które są świadczone na podstawie umów długoterminowych, są usługi transportowe.

Foto: Adobe Stock

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Remigiusz Fijak, Sylwia Antoniak

Przedsiębiorcy często zawierają umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług przez dłuższy okres, w sposób stały lub powtarzalny. Na gruncie przepisów podatkowych tego rodzaju świadczenia mogą zostać uznane za usługi świadczone w sposób ciągły. Jednocześnie regulacje podatkowe nie wyjaśniają, co należy pod tym pojęciem rozumieć. W praktyce prowadzi to do wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności na gruncie VAT, gdzie kwalifikacja danej usługi jako świadczenia ciągłego ma istotne znaczenie przede wszystkim dla prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

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