Taki morał dla skarbówki płynie z jednego z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w ważnym sporze o tzw. estoński CIT. Sprawa, która trafiła na wokandę, była pokłosiem wniosku o interpretację. W styczniu 2024 r. złożyła go spółka z branży motoryzacyjnej. Wyjaśniła, że w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą aut, a także ich wynajmem oraz serwisem. Z wniosku wynikało, że dealer od 2022 r. przeszedł na opodatkowanie estońskim CIT. A jego wątpliwości podatkowe miały związek z opłatami za parkowanie w płatnych strefach. Spółka tłumaczyła, że w związku ze skalą prowadzonej działalności zdarzają się przypadki parkowania jej samochodów w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty. Czasem użytkownik przeoczy, że wjechał do płatnej strefy parkingowej albo przekracza opłacony czas postoju. Firma musi wówczas płacić tzw. opłatę dodatkową, którą za takie naruszenie w obrębie strefy śródmiejskiej czy strefy płatnego parkowania przewiduje uchwała rady miasta. Auta zarejestrowane na spółkę, których mogą dotyczyć te ekstra wydatki, są wykorzystywane zarówno przez jej pracowników, osoby współpracujące, jak i klientów. Zatrudnieni korzystają z nich przy załatwianiu różnych spraw służbowych m.in. wizyt w urzędach czy spotkań z kontrahentami. W przypadku klientów auta są oddawane do ich dyspozycji jako zastępcze na okres naprawy albo serwisu, a także do jazd testowych przed zakupem. Gdy „sprawcą” naruszenia jest klient, koszt opłaty dodatkowej spółka przerzuca na niego refakturą. Spółka chciała się upewnić czy jakiś wpływ na podatkowy status takich opłat dodatkowych mogła mieć zmiana odnosząca się do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, która weszła w życie od 1 stycznia 2023 r. Sama była jednak przekonana, że opłaty za parkowanie bez biletu mają związek z jej działalnością gospodarczą. A ponieważ jednocześnie nie ma regulacji wprost uznającej opłatę dodatkową za wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą, to nie podlega ona opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.