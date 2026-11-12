A może by tak rzucić wszystko i pojechać z laptopem do Włoch? Niejeden pracownik w jesienne szare dni zapewne zadaje sobie to pytanie. Choć praca zdalna z zagranicy nie jest już rzadkością, pracownicy i pracodawcy rzadko zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje za sobą może pociągać.

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Pułapką jest sprowadzanie całego zagadnienia do liczby dni spędzonych za granicą. Nawet kilkutygodniowy pobyt może wymagać analizy prawnej i podatkowej. Znaczenie ma także charakter wykonywanych obowiązków. Czym innym jest zdalna realizacja rutynowych zadań, a czym innym zarządzanie firmą, negocjowanie kontraktów czy rozwijanie jej działalności na zagranicznym rynku. W tym drugim przypadku konsekwencje dla pracodawcy mogą być znacznie poważniejsze.

Firmy, które chcą oferować pracę zdalną z dowolnego miejsca w Europie jako atrakcyjny benefit pracowniczy, powinny zatem pomyśleć nie o tym, ile dni pobytu za granicą dopuścić, lecz o tym, na jakich zasadach taki wyjazd będzie możliwy. Więcej o pracy za granicą można przeczytać w artykułach pt. „Praca poza Unią Europejską ma znaczenie dla miejsca odprowadzania składek” i „Praca zdalna z Włoch: benefit, który wymaga prawnego planu”.

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