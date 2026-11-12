Jakie są konsekwencje prawne i podatkowe pracy zdalnej z zagranicy?
A może by tak rzucić wszystko i pojechać z laptopem do Włoch? Niejeden pracownik w jesienne szare dni zapewne zadaje sobie to pytanie. Choć praca zdalna z zagranicy nie jest już rzadkością, pracownicy i pracodawcy rzadko zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje za sobą może pociągać.
Czytaj więcej:
Polscy pracodawcy mylnie zakładają, że krótkoterminowa lub nieformalna praca zdalna zza Odry nie powoduje zastosowania niemieckich przepisów ochron...
Pro
Pułapką jest sprowadzanie całego zagadnienia do liczby dni spędzonych za granicą. Nawet kilkutygodniowy pobyt może wymagać analizy prawnej i podatkowej. Znaczenie ma także charakter wykonywanych obowiązków. Czym innym jest zdalna realizacja rutynowych zadań, a czym innym zarządzanie firmą, negocjowanie kontraktów czy rozwijanie jej działalności na zagranicznym rynku. W tym drugim przypadku konsekwencje dla pracodawcy mogą być znacznie poważniejsze.
Firmy, które chcą oferować pracę zdalną z dowolnego miejsca w Europie jako atrakcyjny benefit pracowniczy, powinny zatem pomyśleć nie o tym, ile dni pobytu za granicą dopuścić, lecz o tym, na jakich zasadach taki wyjazd będzie możliwy. Więcej o pracy za granicą można przeczytać w artykułach pt. „Praca poza Unią Europejską ma znaczenie dla miejsca odprowadzania składek” i „Praca zdalna z Włoch: benefit, który wymaga prawnego planu”.
Czytaj więcej:
O tym, gdzie pracownik powinien zostać ubezpieczony, decyduje łączny czas jego pracy we wszystkich krajach, także spoza UE. Kluczowe jest również t...
Pro
Dopuszczając pracę zdalną z innego kraju, warto opracować reguły. Pracownik powinien z wyprzedzeniem złożyć wniosek o zgodę, wskazując państwo, mie...
Pro
Zapraszam do lektury „Tygodnika Kadrowych”!
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas