Uzdrawianie wymiaru sprawiedliwości wchodzi w nową i jeszcze bardziej skomplikowaną fazę. Najlepiej świadczy o tym to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Trwa wymiana oświadczeń, wniosków, pism. Do tego doszły demonstracje, przed gmachem pojawiła się policja. Zawieszony prezes próbuje dostać się do gmachu Trybunału. Swoje prawo do pozostawania czynnym prezesem argumentuje uchwałą Sądu Najwyższego. Problem w tym, że druga strona sporu uważa, że po pierwsze wydali ją sędziowie, których status od lat jest przez wielu podważany, a po drugie – że SN nie miał prawa zabierać głosu w tej sprawie.