Rzeczpospolita
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Rolnicy ryczałtowi – co się zmieni od stycznia

Od 2027 r. wprowadzono możliwość uznania za odrębnego podatnika VAT każdej z osób fizycznych prowadzących w sposób samodzielny działalność rolniczą we wspólnym gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, w szczególności małżonków.

Publikacja: 16.11.2026 05:40

Rolnicy ryczałtowi – co się zmieni od stycznia

Rolnicy ryczałtowi – co się zmieni od stycznia

Foto: Adobe Stock

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Marcin Szymankiewicz

1 stycznia 2027 r. wejdą w życie zmiany w odniesieniu do rolników prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, w szczególności małżonków, którzy rezygnują ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestrują się jako podatnicy VAT czynni (w zakresie działalności rolniczej). Zmiany dotyczą jedynie rolników prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, w szczególności małżonków.

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Zwolnienie od podatku obejmuje dostawę produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

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