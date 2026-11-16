Rolnicy ryczałtowi – co się zmieni od stycznia

1 stycznia 2027 r. wejdą w życie zmiany w odniesieniu do rolników prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, w szczególności małżonków, którzy rezygnują ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestrują się jako podatnicy VAT czynni (w zakresie działalności rolniczej). Zmiany dotyczą jedynie rolników prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, w szczególności małżonków.

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Zwolnienie od podatku obejmuje dostawę produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.