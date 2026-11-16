Bezpłatny nocleg dla pracowników oddelegowanych bez PIT

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 września 2026 r. (II FSK 1259/24).

Spółka z branży budowlanej realizowała projekty związane głównie z budową dróg i autostrad w Polsce. Z uwagi na specyfikę działalności jej pracownicy wykonywali pracę w różnych częściach kraju, poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Byli czasowo oddelegowani na poszczególne budowy, zazwyczaj na okres od jednego do kilku miesięcy. Wyjazdy te nie stanowiły podróży służbowych, gdyż nie miały charakteru incydentalnego i służyły pełnemu wypełnianiu obowiązków w ramach świadczenia pracy.