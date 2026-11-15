Zwykliśmy utożsamiać obowiązek stosowania przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.; dalej:
p.z.p.) wyłącznie przez podmioty zaliczane do sektora publicznego. Samo pojęcie
sektora publicznego jest przy tym relatywnie szerokie: obejmuje podmioty bez
wątpienia „publiczne”, jak organy centralnej administracji rządowej
(ministerstwa, urzędy centralne) oraz organy administracji samorządowej (gminy,
powiaty, województwa i ich jednostki). Do sektora publicznego należą także
kwalifikowane jako zamawiający sektorowi spółki Skarbu Państwa. Stosowanie
przepisów p.z.p. przez te podmioty może nastręczać nieco więcej wątpliwości. Przykładowo,
PGNiG stosowało przepisy p.z.p., zanim połączyło się z inną spółką kapitałową
Skarbu Państwa – PKN Orlen.