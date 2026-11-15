Zwykliśmy utożsamiać obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.; dalej: p.z.p.) wyłącznie przez podmioty zaliczane do sektora publicznego. Samo pojęcie sektora publicznego jest przy tym relatywnie szerokie: obejmuje podmioty bez wątpienia „publiczne”, jak organy centralnej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne) oraz organy administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa i ich jednostki). Do sektora publicznego należą także kwalifikowane jako zamawiający sektorowi spółki Skarbu Państwa. Stosowanie przepisów p.z.p. przez te podmioty może nastręczać nieco więcej wątpliwości. Przykładowo, PGNiG stosowało przepisy p.z.p., zanim połączyło się z inną spółką kapitałową Skarbu Państwa – PKN Orlen.