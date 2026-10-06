Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli w firmie

Wraz z kolejnymi wezwaniami kontrolujących pojawia się pytanie: czy każde ich żądanie trzeba wykonać, nawet gdy oznacza to wiele godzin czy nawet dni pracy, angażuje pracowników i generuje dodatkowe koszty?

Publikacja: 06.10.2026 05:50

Gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli podatkowej albo celno-skarbowej

Gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli podatkowej albo celno-skarbowej

Foto: Adobe Stock

Piotr Dera

Kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie musi obecnie wiązać się z obecnością urzędników w siedzibie firmy, gdyż wiele czynności może być prowadzonych zdalnie, w dużej mierze na podstawie dokumentów i danych przekazywanych elektronicznie. Dla przedsiębiorcy nie oznacza to jednak mniejszego obciążenia – kolejne wezwania kontrolujących nadal oznaczają konieczność odszukania dokumentów przechowywanych w tradycyjnej formie, wygenerowania danych z systemów informatycznych firmy, szczegółowego opisania transakcji oraz przygotowania rozmaitych raportów, wyliczeń i zestawień, często w plikach Excel lub PDF.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama