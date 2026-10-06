Gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli w firmie

Kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie musi obecnie wiązać się z obecnością urzędników w siedzibie firmy, gdyż wiele czynności może być prowadzonych zdalnie, w dużej mierze na podstawie dokumentów i danych przekazywanych elektronicznie. Dla przedsiębiorcy nie oznacza to jednak mniejszego obciążenia – kolejne wezwania kontrolujących nadal oznaczają konieczność odszukania dokumentów przechowywanych w tradycyjnej formie, wygenerowania danych z systemów informatycznych firmy, szczegółowego opisania transakcji oraz przygotowania rozmaitych raportów, wyliczeń i zestawień, często w plikach Excel lub PDF.