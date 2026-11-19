Gminy mogłyby wyznaczać strefy wolne od najmu na doby. Takie prawo ma dać im ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, która wróciła do Sejmu z wprowadzonymi przez Senat poprawkami i zapewne zostanie na tym posiedzeniu przyjęta. Tymczasem przygotowywane unijne rozporządzenie w praktyce może sprawić, że zastosowanie polskich przepisów będzie niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne.

Chodzi o projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dotyczące środków stosowanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia przystępności cenowej i dostępności mieszkań (akt w sprawie przystępnych cenowo mieszkań) COM(2026)599. Zgodnie z nim można na obszarach dotkniętych problemami mieszkaniowymi wprowadzać ograniczenia w dostępie do usług najmu krótkoterminowego, które zwiększą przystępność cenową i dostępność mieszkań, ale pod pewnymi warunkami. Obszar, na którym mają być wprowadzone ograniczenia, musi być poddany swoistemu stress testowi, który wykaże, czy mamy na jego terenie do czynienia z kryzysem mieszkaniowym. Rozporządzenie określa wymogi, jakie muszą być spełnione, by uprawnione organy mogły ograniczać swobodę w przeznaczaniu mieszkań na wynajem krótkoterminowy. Chodzi, przede wszystkim, o zbadanie stosunku dochodów mieszkańców analizowanego obszaru do cen mieszkań. Obszarem może być dzielnica, gmina, obszar metropolitalny, miejski obszar funkcjonalny, aglomeracja, obszar wiejski lub części tych obszarów. Metodykę obliczeń określa załącznik do rozporządzenia.