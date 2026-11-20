8 września 2026 r. Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała wyrok w sprawie C-298/23, Inter IKEA Systems BV przeciwko Algemeen Vlaams Belang i in. Sprawa dotyczyła wykorzystania znaków towarowych IKEA przez belgijską partię Vlaams Belang oraz stowarzyszenie Vrijheidsfonds w ramach komunikacji politycznej. 14 listopada 2022 r. podczas konferencji prasowej przedstawiono projekt reformy polityki azylowej i imigracyjnej w Belgii zatytułowany „IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders”. Towarzyszyły mu ilustracje wykorzystujące symbole odpowiadające znakom IKEA oraz postacie przypominające te występujące w instrukcjach montażu produktów tej marki. Materiały rozpowszechniano również w mediach społecznościowych.