Gościem dzisiejszego odcinka Magazyn o Biznesie jest Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, który w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską odpowiada na pytanie – czy to bezpieczne, robić dziś biznes na Ukrainie? I jak wyglądają dziś relacje Polski i Ukrainy, po spektakularnym kryzysie „dyplomacji orderowej” w czerwcu, i jak wygląda pozycja Polski w sprawie Ukrainy na scenie międzynarodowej. Jakie ma znaczenie decyzja, by Polska usiadła przy stole negocjacyjnym grupy E5 w sprawie Ukrainy?

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Akcja „Ciepło z Polski wraca do Kijowa” dobija już do 2 mln zł. – Powtarzamy coś, co zainicjowaliśmy w styczniu 2026, wtedy kiedy widzieliśmy na ekranach telefonów i telewizorów zdjęcia zamarzającej wody z popękanych rur, zniszczonych wieżowców w Kijowie. Tym razem zaczynamy znacznie wcześniej, czyli w połowie listopada, po to, żeby przygotować Kijów i inne większe miasta, na nadchodzącą zimę. Najbardziej potrzebne są agregaty prądotwórcze, by niszczone przez rosyjskie drony i rakiety elektrownie i elektrociepłownie nie oznaczały, że raptem bloki, całe dzielnice zostają bez energii elektrycznej i nie da się żyć w kraju w czasie zimy – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.

Generatory zostaną kupione w Polsce i przewiezione do Kijowa, Polacy współpracują tu z merem Kijowa Witalijem Kliczką i innymi władzami miast

Myślę, że skala pomocy polskiego biznesu jest niedoszacowana, dzieje się wiele innych rzeczy, np. jako Polska Rada Biznesu ufundowaliśmy pierwszy eksperymentalny turnus dla ukraińskich weteranów, by mogli przejść przez proces rekonwalescencji. To jest również nasza wojna i te ofiary, które ponosi Ukraina, to są również ofiary w obronie Polski, w obronie bezpieczeństwa Europy – podkreślał Kostrzewa.

Przed rozmowami w Abu Dhabi, USA i Ukraina konsultowały się z Komisją Europejską i 4 europejskimi krajami, ale nie z Polską. Czy to nie potwierdza wątpliwości niektórych ekspertów, że Polska po odbudowie może się tak bardzo w tym biznesie nie liczyć, bo nie mamy aż tak wielkich pieniędzy na inwestycje, jakich Ukraina będzie potrzebować?

Zdaniem eksperta, nie, bo w tym samym czasie Polska zyskała miejsce przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. – W Dublinie w ostatni czwartek Unia Europejska zdecydowała, iż wszelkie negocjacje w imieniu Unii Europejskiej w kontekście Ukrainy będzie prowadziła grupa E5, czyli Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Siedzimy przy najbardziej istotnym stoliku. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o rolę polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy, pod warunkiem, że biznes prywatny i spółki Skarbu Państwa zawalczą o ten nasz kawałek. Nikt nam nie da za darmo – mówi Kostrzewa. Przyznaje, że widzi determinację polskich instytucji rozwojowych, zebranych w grupie Team Poland, aby wspierać polskie firmy w marszu na obce rynki, w tym w inwestycjach na Ukrainie.