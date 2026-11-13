Globalizacja może przynieść sporo korzyści, jeżeli jest procesem prowadzonym harmonijnie, a co do tego można mieć wątpliwości - mówi prof. Joanna Wyleżałek z SGGW, gość programu Marcina Piaseckiego. Czy zatem globalizacją można sterować? Jaka jest mechanika podejmowania decyzji? Jaka jest mechanika procesów społecznych? Dlaczego w biznesie niekiedy są podejmowane nieracjonalne decyzje? Na te pytania odpowiada gość Marcina Piaseckiego.

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