Radosław Mączyński, prezes firmy DomData
– Dużo ważniejsze w szczególności dla przedsiębiorstw stało się to, żeby stosować sztuczną inteligencję tam, gdzie ona rzeczywiście daje realną i wymierną wartość przedsiębiorstwu. AI wchodzi w tej chwili w nowy okres. Mamy coraz wyższy poziom zrozumienia ze strony przedsiębiorstw, do czego AI się nadaje i gdzie ją stosować, gdzie przedsiębiorstwo rzeczywiście może osiągnąć realny zysk – dodaje gość Marcina Piaseckiego.
Zachęcamy do obejrzenia podcastu:
Czytaj więcej:
Narzędzia AI coraz powszechniej trafiają do codziennej pracy, ale organizacje nie zawsze są świadome skali i sposobu ich wykorzystania przez pracow...
Pro
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas