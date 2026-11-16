– Dużo ważniejsze w szczególności dla przedsiębiorstw stało się to, żeby stosować sztuczną inteligencję tam, gdzie ona rzeczywiście daje realną i wymierną wartość przedsiębiorstwu. AI wchodzi w tej chwili w nowy okres. Mamy coraz wyższy poziom zrozumienia ze strony przedsiębiorstw, do czego AI się nadaje i gdzie ją stosować, gdzie przedsiębiorstwo rzeczywiście może osiągnąć realny zysk – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

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