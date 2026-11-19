Tak w kolejnym już sporze o opodatkowanie ryczałtem uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację. Podatnik wyjaśnił w nim, że od stycznia 2021 r. prowadzi działalność gospodarczą. Jego firma głównie zajmuje się pozycjonowaniem i projektowaniem stron internetowych. Przedsiębiorca tłumaczył, że z fiskusem rozlicza się podatkiem liniowym. Ponieważ jednak jego aktywność mieści się w pojęciu działalności usługowej z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaczął przymierzać się do zmiany formy opodatkowania. Zawnioskował do Urzędu Statystycznego w Łodzi o oficjalne ustalenie klasyfikacji do celów podatku dochodowego. Ten stwierdził, że kompleksowe usługi związane z pozycjonowaniem, obejmujące optymalizowanie stron internetowych pod kątem technicznym, tj. polepszenia czytelności, użyteczności strony internetowej, a także prowadzenie analityki zachowań e-użytkowników, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”. Z wniosku wynikało, że kolejnym krokiem przedsiębiorcy było oświadczenie o wyborze ryczałtu. I w konsekwencji przejście na rozliczanie ryczałtem od 2023 r. Podatnik chciał zaś potwierdzenia, że do jego zysków z pozycjonowania i projektowania stron internetowych zastosowanie będzie miała 8,5 proc. stawka ryczałtu.