Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej (nr z wykazu: UD507). Założenia nowych rozwiązań opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Choć propozycji jest stosunkowo niewiele, to z punktu widzenia przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) zmiany zaproponowane przez MRiT mogą być znaczące.

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Rok na oswojenie się z nowymi obowiązkami

Na szczególną uwagę zasługuje mechanizm tzw. aklimatyzacji regulacyjnej. Ma on dotyczyć małych i średnich przedsiębiorców. MRiT wyjaśnia, że nowy mechanizm „przewiduje roczny okres liczony od dnia wejścia w życie nowych obowiązków, w którym sankcji za niezrealizowanie tych obowiązków co do zasady nie stosuje się”. Wyjątkiem od tej zasady ma być umyślne łamanie prawa. Przepis ma też dać ustawodawcy prawo do odstąpienia od reguły rocznej bezkarności, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

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MRiT proponuje również odstąpienie od automatyzmu w karaniu przedsiębiorców w przypadku cofania zezwoleń lub nakładania zakazów prowadzenia działalności regulowanej. „Celem zmian jest zapewnienie organom administracji publicznej możliwości dokonania oceny charakteru i wagi naruszeń oraz podjęcia reakcji adekwatnych do okoliczności sprawy, z poszanowaniem zasady proporcjonalności” – wyjaśnia resort.

Zawieranie umów przez maila

W projekcie znalazły się również rozwiązania upowszechniające formę dokumentową (w praktyce chodzi m.in. o zawieranie umów za pomocą maila, bez konieczności sygnowania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy zawieraniu umów cywilnoprawnych. W założeniach do projektu czytamy, że „zmiany obejmują również możliwość przechowywania dokumentacji dotyczącej m.in. pracowników ochrony oraz zawieranych w ramach działalności ochrony osób i mienia umów w postaci elektronicznej, jak również zawierania umów w zakresie tej działalności w formie elektronicznej”.

Resort chce odciążyć pracodawców. Nie będą musieli przechowywać „dokumentacji pracowników ochrony, w tym umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez 5 lat od dnia zakończenia działalności gospodarczej”.

Deregulacja obejmie również m.in. procedurę zamówień publicznych. Chodzi o wydłużenie do 14 dni terminu na przekazanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne lub ofertach. Na zmianach w przepisach zyskają pracodawcy, którzy będą mogli samodzielnie uchwalić regulamin pracy w przypadku braku porozumienia ze związkami zawodowymi. Obowiązujące dziś regulacje nie precyzują, co należy zrobić w przypadku fiaska negocjacji ze związkami.

MRiT proponuje również rezygnację z obecnego wymogu złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej jako warunku pełnienia funkcji pośrednika w systemie Tax Free, a także zwolnienie z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych (chodzi o ZUS DRA) w kolejnych miesiącach dla przedsiębiorców opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Zmiana będzie dotyczyła tych przedsiębiorców, którzy jednocześnie opłacają składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące.

Etap legislacyjny: projekt ustawy wpisany do wykazu prac rządu