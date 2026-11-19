Na biurku prezydenta leży nowelizacja przepisów podatkowych
dotyczących fundacji rodzinnych.
Celem jest zapobieganie nadużyciom podatkowym z wykorzystaniem
tych fundacji. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę – kogo to
ucieszy?
Ci, którzy
używają fundacji jako narzędzia sukcesji nie powinni mieć
kłopotów z nowymi przepisami. Co więcej, wielu z nich jest ich
konsekwentnymi zwolennikami. To najczęściej właściciele polskich firm średniej wielkości, osiągających kilkadziesiąt do kilkuset milionów złotych przychodów rocznie. Dla nich fundacja
rodzinna to najlepsze narzędzie sukcesyjne zarówno w przypadkach,
gdy ich dzieci chcą przejmować firmę, jak też wtedy, gdy nie
chcą. Bo trzeba podkreślić, że poprzez możliwość
rozgraniczenia dzięki fundacji trzech obszarów: własności,
zarządzania firmą i spraw rodzinnych – co w pierwszym pokoleniu
zwykle skupiane jest przez jedną osobę – fundacja pozwala
utrzymywać firmę w rękach rodziny nawet wówczas, gdy rodzina nie
chce lub nie może nią operacyjnie zarządzać.