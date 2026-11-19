Na biurku prezydenta leży nowelizacja przepisów podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych. Celem jest zapobieganie nadużyciom podatkowym z wykorzystaniem tych fundacji. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę – kogo to ucieszy?

Ci, którzy używają fundacji jako narzędzia sukcesji nie powinni mieć kłopotów z nowymi przepisami. Co więcej, wielu z nich jest ich konsekwentnymi zwolennikami. To najczęściej właściciele polskich firm średniej wielkości, osiągających kilkadziesiąt do kilkuset milionów złotych przychodów rocznie. Dla nich fundacja rodzinna to najlepsze narzędzie sukcesyjne zarówno w przypadkach, gdy ich dzieci chcą przejmować firmę, jak też wtedy, gdy nie chcą. Bo trzeba podkreślić, że poprzez możliwość rozgraniczenia dzięki fundacji trzech obszarów: własności, zarządzania firmą i spraw rodzinnych – co w pierwszym pokoleniu zwykle skupiane jest przez jedną osobę – fundacja pozwala utrzymywać firmę w rękach rodziny nawet wówczas, gdy rodzina nie chce lub nie może nią operacyjnie zarządzać.