Urząd Ochrony Danych Osobowych od wielu już lat pokazuje, jak wielki potencjał wnoszą zamówienia publiczne w przyjmowaniu rozwiązań, które mogą być bardzo korzystne dla sektora publicznego, ale też mogą wymuszać budowanie lepszych rozwiązań przez sektor prywatny. Po to, by być konkurencyjnym na rynku budowania rozwiązań z danymi osobowymi jako głównym produktem, wiodącym zasobem.

Kiedy zwrócimy uwagę na chociażby motyw 8 RODO, to wskazuje wyraźnie, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych należy stosować z uwzględnieniem specyfiki pewnych sektorów i przepisów, które powinny być do niego dostosowane oraz przejrzyste, spójne i zrozumiałe dla osób, których dane dotyczą. Natomiast na konieczność stosowania w przetargach publicznych zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony danych zwraca uwagę motyw 78 RODO.