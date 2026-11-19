Urząd Ochrony Danych Osobowych od wielu już lat pokazuje,
jak wielki potencjał wnoszą zamówienia publiczne w przyjmowaniu rozwiązań,
które mogą być bardzo korzystne dla sektora publicznego, ale też mogą wymuszać
budowanie lepszych rozwiązań przez sektor prywatny. Po to, by być
konkurencyjnym na rynku budowania rozwiązań z danymi osobowymi jako głównym
produktem, wiodącym zasobem.
Kiedy zwrócimy uwagę na chociażby motyw 8 RODO, to wskazuje
wyraźnie, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych należy stosować z
uwzględnieniem specyfiki pewnych sektorów i przepisów, które powinny być do
niego dostosowane oraz przejrzyste, spójne i zrozumiałe dla osób, których dane
dotyczą. Natomiast na konieczność stosowania w przetargach publicznych zasady
uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony
danych zwraca uwagę motyw 78 RODO.