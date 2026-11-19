Ochrona danych to nie tylko odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych. To również obowiązek pracownika, który uczestniczy w ich przetwarzaniu. Nie bez znaczenia jest to, do jakich danych pracownik uzyskuje dostęp i w jaki sposób się z nimi obchodzi. Od momentu uzyskania dostępu do nich jest zobowiązany przetwarzać je zgodnie z prawem, a przy tym przestrzegać obowiązujących w zakładzie pracy zasad postępowania. Nie można zatem z góry zakładać, że za każde naruszenie odpowiada wyłącznie pracodawca. Jeżeli do nieprawidłowości dojdzie wskutek działania lub zaniechania pracownika, pracodawca może wyciągnąć wobec niego odpowiednie konsekwencje.