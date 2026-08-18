Z informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej przez PIP wynika, że od 8 lipca do 13 sierpnia wpłynęło 690 skarg i wniosków dotyczących nieprawidłowego wyboru cywilnoprawnej formy zatrudnienia. Od 1 stycznia bieżącego roku tych skarg jest 1794 (w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 619).

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Zdecydowana większość skarg dotyczy nieprawidłowego zawarcia umowy zlecenia.

Jak poinformowała inspekcja, skarżący pracują zarówno w usługach, handlu, jak i na produkcji. Ponadto pojawiają się skargi dotyczące podmiotów leczniczych czy ogólnopolskich sieci gastronomicznych. Autorami skarg są również osoby wykonujące pracę platformową oraz zatrudnione w branży ochroniarskiej.

„Znaczna część wpływających skarg dotyczy zakończonych jeszcze przed 8 lipca okresów pracy, a to uniemożliwia zastosowanie nowych narzędzi przekwalifikowania umów cywilnoprawnych. Wiele z nich zawiera również istotne braki formalne. Możliwość ich dalszego procedowania będzie warunkowało usunięcie tych braków” – zauważył główny inspektor pracy Janusz Krasoń.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Nowe uprawnienia PIP już działają. Setki skarg w niespełna miesiąc Do końca lipca, czyli w ciągu niespełna miesiąca od wejścia w życie nowych uprawnień PIP, wpłynęły do niej 502 skargi na pozorne umowy cywilnoprawn... Pro

Pozytywne efekty reformy PIP. Pracodawcy sami zmieniają umowy

Według danych PIP od 8 lipca inspektorzy pracy podjęli ponad 100 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, z których 35 zostało już zakończonych. Inspektorzy wydali 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadkach, gdy zakwestionowali wybór cywilnoprawnej formy zatrudnienia.

Jak przekazała inspekcja, na dzień przekazania informacji nie zaszły w tych sprawach okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji przez Okręgowego Inspektora Pracy.

„Warto wskazać, że notujemy także pozytywne efekty reformy, polegające na dobrowolnym dokonywaniu przez pracodawców zmian nieprawidłowo wybranych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę, bez stosowania środków prawnych przez inspektorów pracy” – zaznaczył szef PIP.

Od 8 lipca do 6 sierpnia w trakcie kontroli inspektorzy pracy uzyskali informacje o 201 przypadkach zmiany funkcjonującej umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę jeszcze przed dokonaniem w tym zakresie szczegółowych ustaleń przez inspektora pracy i skierowaniem środków prawnych.

Pracodawcy występują do PIP o interpretacje indywidualne

Do PIP napływają także wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących wyboru podstawy zatrudnienia.

Od 8 lipca Główny Inspektor Pracy wydał siedem decyzji w sprawie interpretacji indywidualnej. W dwóch przypadkach uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawców, którzy opisane przez siebie stany faktyczne kwalifikowali jako stosunki cywilnoprawne. W pięciu przypadkach Główny Inspektor Pracy zakwestionował stanowisko wnioskodawców, uznając – wbrew twierdzeniom stron – iż z opisanego stanu faktycznego wynika, że właściwym wyborem jest stosunek pracy.

Według nowych przepisów w przypadku wykrycia nieprawidłowości, w pierwszej kolejności PIP wydaje polecenia usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, gdy nie zostanie ono wykonane, inspektor PIP może złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od tej decyzji do sądu pracy, co wstrzyma jej wykonanie do momentu wydania orzeczenia.

Odwołanie można wnieść w terminie 30 dni. Ustawa przewiduje, że rozpatrzenie odwołania przez sąd ma nastąpić w ciągu miesiąca.

W postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji, od której służy odwołanie, będzie można nadać rygor natychmiastowej wykonalności jedynie wobec osób objętych szczególną ochroną pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. To np. kobiety w ciąży.

Ponadto pracodawca może skorzystać z interpretacji indywidualnej i wystąpić do PIP z wnioskiem o sprawdzenie, czy sposób, w jaki zatrudnia swoich pracowników jest zgodny z prawem, a jeżeli nie – jak doprowadzić je do stanu zgodnego z prawem.