Rzeczpospolita
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Julita Karaś-Gasparska: WIS: święty spokój na pięć lat

Ten sam produkt w innym opakowaniu albo inaczej podany to czasem zupełnie inna stawka VAT. Sposobem na uniknięcie kosztownych błędów i sporów z fiskusem jest potwierdzenie stawki w WIS.

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Co daje podatnikowi wiążąca informacja stawkowa

Co daje podatnikowi wiążąca informacja stawkowa

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

W większości przypadków ustalenie właściwej stawki VAT do towaru czy usługi nie budzi wątpliwości. Ale nie zawsze. Czasami okazuje się to dla podatnika problematyczne. Ten sam produkt – w zależności od unikalnych cech, sposobu instalacji czy formy podania – może podlegać stawce podstawowej (23 proc.) albo jednej ze stawek obniżonych (8 proc., 5 proc. czy 0 proc.). Podjęcie błędnej decyzji niesie za sobą ryzyko sporu z organami skarbowymi, konieczność korekty deklaracji, dopłaty zaległości wraz z odsetkami oraz sankcje karne skarbowe. W odpowiedzi na te trudności i aby zapewnić podatnikom pełne bezpieczeństwo ustawodawca stworzył instytucję wiążącej informacji stawkowej. WIS to decyzja administracyjna, w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka klasyfikacja i stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez podatnika towaru albo usługi albo jaka jest prawidłowa klasyfikacja towaru lub usługi.

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