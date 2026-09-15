Rzeczpospolita
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Nocleg pracownika ponad limit z rozporządzenia. Czy podlega PIT?

Urząd Miasta, delegując pracownika w krajową lub zagraniczną podróż służbową, zwraca pracownikowi koszty noclegu. Czy przekroczenie limitu kosztów określonego w przepisach stanowi dla pracownika przychód opodatkowany PIT?

Publikacja: 15.09.2026 05:00

Nocleg pracownika ponad limit z rozporządzenia. Czy podlega PIT?

Nocleg pracownika ponad limit z rozporządzenia. Czy podlega PIT?

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Szczęsny

Urząd Miasta w celu realizacji obowiązków służbowych deleguje swoich pracowników w krajowe oraz zagraniczne podróże służbowe. Są to przykładowo posiedzenia komisji, wizyty studyjne, konferencje czy szkolenia, a także inne wydarzenia związane z działalnością JST. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie), pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej niż dwudziestokrotność stawki diety za jedną dobę hotelową. Jednocześnie rozporządzenie przewiduje możliwość wyrażenia przez pracodawcę zgody na zwrot kosztów noclegu przekraczających wskazany limit w uzasadnionych przypadkach. Analogiczne zasady dotyczą podróży zagranicznych (w tym przypadku limity noclegowe zostały określone w załączniku do rozporządzenia).

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