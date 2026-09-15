Wspólna obsługa szkół. Kto odpowiada za wstępną kontrolę faktur i wydatków?

- Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli przeprowadzonej w urzędzie miasta oraz w szkole zakwestionowała sposób wykonywania tzw. wstępnej kontroli dowodów księgowych (faktur, rachunków i innych dokumentów stanowiących podstawę wydatków) dotyczących jednej ze szkół podstawowych objętych wspólną obsługą. Zdaniem RIO czynności tych nie powinien wykonywać dyrektor szkoły. W gminie funkcjonuje jednak system wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych. Czy stanowisko RIO jest prawidłowe? Czy w ramach wspólnej obsługi dyrektor szkoły nie może dokonywać wstępnej kontroli dokumentów będących podstawą wydatków jednostki?