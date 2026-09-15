Rzeczpospolita
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Wspólna obsługa szkół. Kto odpowiada za wstępną kontrolę faktur i wydatków?

Objęcie szkoły wspólną obsługą finansowo-księgową zmienia podział obowiązków między dyrektora a urząd gminy. Wstępna kontrola dokumentów finansowych należy wówczas do głównego księgowego jednostki obsługującej, a nie do kierownika szkoły.

Publikacja: 15.09.2026 04:30

Centra usług wspólnych dla szkół. Kto odpowiada za wstępną kontrolę faktur i wydatków

Centra usług wspólnych dla szkół. Kto odpowiada za wstępną kontrolę faktur i wydatków

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli przeprowadzonej w urzędzie miasta oraz w szkole zakwestionowała sposób wykonywania tzw. wstępnej kontroli dowodów księgowych (faktur, rachunków i innych dokumentów stanowiących podstawę wydatków) dotyczących jednej ze szkół podstawowych objętych wspólną obsługą. Zdaniem RIO czynności tych nie powinien wykonywać dyrektor szkoły. W gminie funkcjonuje jednak system wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych. Czy stanowisko RIO jest prawidłowe? Czy w ramach wspólnej obsługi dyrektor szkoły nie może dokonywać wstępnej kontroli dokumentów będących podstawą wydatków jednostki?

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