Data urodzenia nie może wykluczać z programu stypendialnego

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, do którego trafiły dwie skargi na uchwałę dotyczącą programu stypendialnego dla sportowców wprowadzonego przez jeden z samorządów.
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