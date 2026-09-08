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Data urodzenia nie może wykluczać z programu stypendialnego

Rada gminy, wprowadzając kryterium różnicujące dostęp do stypendium sportowego ze względu na wiek naruszyła konstytucyjną zasadę równości.

Publikacja: 08.09.2026 05:00

Data urodzenia nie może wykluczać z programu stypendialnego

Data urodzenia nie może wykluczać z programu stypendialnego

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, do którego trafiły dwie skargi na uchwałę dotyczącą programu stypendialnego dla sportowców wprowadzonego przez jeden z samorządów.

Opis sprawy

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