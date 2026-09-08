Rzeczpospolita
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Teresa Siuem: Nowoczesny urząd. To nie tylko technologie

O jakości funkcjonowania urzędu nie decyduje sam sprzęt, lecz przede wszystkim skuteczne zarządzanie, sprawna organizacja pracy i wysoka jakość obsługi mieszkańców.

Publikacja: 08.09.2026 06:00

Nowoczesny urząd. To nie tylko technologie

Nowoczesny urząd. To nie tylko technologie

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Polska administracja w ostatnich latach przeszła ogromną transformację cyfrową. Dzięki temu Polacy mogą wiele spraw załatwić bez wychodzenia z domu, wykorzystując takie narzędzia jak podpis kwalifikowany, profil zaufany czy aplikację mObywatel. Czy to oznacza, że polska administracja jest nowoczesna? Niekoniecznie. O nowoczesności nie przesądzają bowiem wyłącznie najnowsze technologie i sprzęt, ale także czynniki niematerialne.

Należy do nich przede wszystkim nowoczesna organizacja pracy, czyli rozwiązania pozwalające szybciej i sprawniej obsługiwać mieszkańców oraz lepiej wykorzystywać czas pracowników. Istotne znaczenie mają również kultura organizacyjna urzędu i sposób jego funkcjonowania. Składają się na nie m.in. wartości, postawy i relacje między pracownikami, a także podejście do mieszkańców. To m.in. otwartość na zmiany i nowe pomysły, współpraca między wydziałami zamiast działania w „silosach”, rozwój kompetencji pracowników, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz budowanie zaufania.

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