Teresa Siuem: Nowoczesny urząd. To nie tylko technologie

Polska administracja w ostatnich latach przeszła ogromną transformację cyfrową. Dzięki temu Polacy mogą wiele spraw załatwić bez wychodzenia z domu, wykorzystując takie narzędzia jak podpis kwalifikowany, profil zaufany czy aplikację mObywatel. Czy to oznacza, że polska administracja jest nowoczesna? Niekoniecznie. O nowoczesności nie przesądzają bowiem wyłącznie najnowsze technologie i sprzęt, ale także czynniki niematerialne.

Należy do nich przede wszystkim nowoczesna organizacja pracy, czyli rozwiązania pozwalające szybciej i sprawniej obsługiwać mieszkańców oraz lepiej wykorzystywać czas pracowników. Istotne znaczenie mają również kultura organizacyjna urzędu i sposób jego funkcjonowania. Składają się na nie m.in. wartości, postawy i relacje między pracownikami, a także podejście do mieszkańców. To m.in. otwartość na zmiany i nowe pomysły, współpraca między wydziałami zamiast działania w „silosach”, rozwój kompetencji pracowników, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz budowanie zaufania.