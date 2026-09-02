Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, mogą wspierać policję, ale muszą robić to w sposób określony w ustawie o Policji – za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji. Przekazywanie darowizn rzeczowych, takich jak sprzęt komputerowy, nie jest dopuszczalną formą takiego wsparcia. Tak wynika z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 4 sierpnia 2026 r. (znak: WK-602/38/206).

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 636 ze zm.) przewiduje możliwość finansowego udziału samorządów w pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem policji. Zgodnie z art. 13 ustawy jednostki samorządu terytorialnego, a także m.in. państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki i instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w finansowaniu: