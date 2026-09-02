W zasadzie przekonywania nie chodzi o to, by doprowadzić stronę do akceptacji decyzji

Trzeba przekonywać, ale nie ma obowiązku, by przekonać

Przy stosowaniu zasady przekonywania nie chodzi o to, aby organ doprowadził stronę do akceptacji adresowanej do niej decyzji jako słusznej i zgodnej z prawem. Ważne jest wyjaśnienie, że wynika ona z racjonalnych przesłanek i została wydana na podstawie prawa.

