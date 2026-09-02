W zasadzie przekonywania nie chodzi o to, by doprowadzić stronę do akceptacji decyzji

Trzeba przekonywać, ale nie ma obowiązku, by przekonać
Przy stosowaniu zasady przekonywania nie chodzi o to, aby organ doprowadził stronę do akceptacji adresowanej do niej decyzji jako słusznej i zgodnej z prawem. Ważne jest wyjaśnienie, że wynika ona z racjonalnych przesłanek i została wydana na podstawie prawa.
Zasada przekonywania została ujęta w art. 11 kodeksu postępowania administracyjnego. Nakłada na organy administracji publicznej obowiązek wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez nie decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.
Zasada przekonywania w KPA – czego organ ma prawo wymagać od strony?
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