Rzeczpospolita
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Teresa Siudem: Czy wniosek o informację publiczną może być anonimowy?

Najnowsze orzecznictwo NSA potwierdza zasadę dopuszczalności anonimowych wniosków o informację publiczną, ale otwiera też drogę do wyjątków związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Publikacja: 01.09.2026 06:00

Czy wniosek o informację publiczną może być anonimowy?

Czy wniosek o informację publiczną może być anonimowy?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że co do zasady każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Jest nią każda informacja o sprawach publicznych. Ustawowe ograniczenia dostępu dotyczą m.in. ochrony informacji niejawnych, innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

Od osoby, która występuje z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, nie wolno żądać wykazania interesu prawnego ani faktycznego. Ustawa nie uzależnia natomiast rozpatrzenia wniosku od podania przez wnioskodawcę jego danych, np. imienia i nazwiska.

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