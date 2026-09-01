Teresa Siudem: Czy wniosek o informację publiczną może być anonimowy?

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że co do zasady każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Jest nią każda informacja o sprawach publicznych. Ustawowe ograniczenia dostępu dotyczą m.in. ochrony informacji niejawnych, innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

Od osoby, która występuje z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, nie wolno żądać wykazania interesu prawnego ani faktycznego. Ustawa nie uzależnia natomiast rozpatrzenia wniosku od podania przez wnioskodawcę jego danych, np. imienia i nazwiska.