Rzeczpospolita
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Prywatny akademik jak dobry hotel. Do Polski wejdą kolejni inwestorzy

Domów studenckich w Polsce przybywa, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Na nasz rynek patrzą łakomie inwestorzy z całego świata. Koszty zamieszkania w akademiku to 1,2-4 tys. zł.

Publikacja: 14.09.2026 04:07

All.inn w Gdańsku z pokojami dla studentów

All.inn w Gdańsku z pokojami dla studentów

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla inwestorów prywatnych akademików
  • Ile jest miejsc w prywatnych akademikach, ile w państwowych
  • Ile kosztuje miejsce w prywatnym domu studenckim
  • Co oferują nowoczesne akademiki
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W roku akademickim 2025/2026 studiowało w Polsce ponad 1,3 mln osób, o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej. – Zdecydowana większość studentów wynajmuje mieszkanie albo mieszka z rodziną – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka firmy doradczej CBRE. – Akademików nadal brakuje.

Z analiz CBRE wynika, że na ośmiu największych rynkach akademickich miejsc w prywatnych domach studenckich jest ok. 21 tys. W 2025 r. oddano ponad 3,8 tys. miejsc w 12 obiektach. – Oznacza to niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z 2024 r. To jak dotąd najlepszy wynik w historii tego segmentu – podkreśla Mikulska.

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