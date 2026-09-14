Prywatny akademik jak dobry hotel. Do Polski wejdą kolejni inwestorzy

W roku akademickim 2025/2026 studiowało w Polsce ponad 1,3 mln osób, o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej. – Zdecydowana większość studentów wynajmuje mieszkanie albo mieszka z rodziną – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka firmy doradczej CBRE. – Akademików nadal brakuje.

Z analiz CBRE wynika, że na ośmiu największych rynkach akademickich miejsc w prywatnych domach studenckich jest ok. 21 tys. W 2025 r. oddano ponad 3,8 tys. miejsc w 12 obiektach. – Oznacza to niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z 2024 r. To jak dotąd najlepszy wynik w historii tego segmentu – podkreśla Mikulska.