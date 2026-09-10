Rzeczpospolita
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Motoryzacja szuka ratunku w zbrojeniówce. Fabryki przestawiają się na drony i pociski

Spadające zamówienia i rosnące koszty zmuszają europejski przemysł motoryzacyjny do szukania nowych źródeł przychodów. Coraz więcej firm chce wykorzystać wolne moce produkcyjne poza branżą, a najbardziej atrakcyjnym kierunkiem staje się dziś przemysł zbrojeniowy.

Publikacja: 10.09.2026 04:03

XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego na terenie Targów Kielce

XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego na terenie Targów Kielce

Foto: PAP/Piotr Polak

Adam Woźniak

Podtapiany kosztami i redukcją zamówień przemysł motoryzacyjny szuka koła ratunkowego. W Europie już 35 proc. firm z branży chce produkować dla innych sektorów, co pozwoliłoby wypełnić zdolności produkcyjne, niewykorzystane przez malejącą liczbę zamówień.

Z danych, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że największą gotowość do takiego kroku deklarują firmy ze Słowacji (58 proc.), Turcji (53 proc.) i Czech (49 proc.), natomiast najmniejszą – z Niemiec (18 proc.) i Francji (19 proc.). Polska jest bliżej środka stawki – możliwości dywersyfikacji szuka 31 proc. przedsiębiorstw, choć ten udział powinien być zapewne większy. Badania wśród zarządzających firmami pokazują bowiem, że w europejskiej branży motoryzacyjnej należymy do rynków z najbardziej pesymistycznymi prognozami produkcji.

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