– Odrzucenie przez Ministerstwo Zdrowia najbardziej kontrowersyjnych propozycji GIS (Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności to zwycięstwo zdrowego rozsądku i konstytucyjnych zasad państwa prawa – podkreśla Joanna Uchańska, wiceprezeska Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO) i radczyni prawna, komentując niedawną decyzję resortu zdrowia, który w wyniku konsultacji społecznych zrezygnował z kilku zmian mogących mocno uderzyć w tę branżę. W tym z zapisu przewidującego wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) w postępowaniach wyjaśniających dotyczących suplementów diety.