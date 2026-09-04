Rzeczpospolita
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Polacy masowo kupują suplementy. Rząd wycofuje się z zaostrzenia przepisów

Resort zdrowia uwzględnił protesty biznesu i zrezygnował z planu mocnego zaostrzenia regulacji dotyczących rynku suplementów diety. Jego wartość przekracza już 8 mld zł., a w najbliższych latach ma rosnąć o co najmniej 5 proc. rocznie.

Publikacja: 04.09.2026 04:07

Polacy masowo kupują suplementy. Rząd wycofuje się z zaostrzenia przepisów

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

– Odrzucenie przez Ministerstwo Zdrowia najbardziej kontrowersyjnych propozycji GIS (Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności to zwycięstwo zdrowego rozsądku i konstytucyjnych zasad państwa prawa – podkreśla Joanna Uchańska, wiceprezeska Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO) i radczyni prawna, komentując niedawną decyzję resortu zdrowia, który w wyniku konsultacji społecznych zrezygnował z kilku zmian mogących mocno uderzyć w tę branżę. W tym z zapisu przewidującego wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) w postępowaniach wyjaśniających dotyczących suplementów diety.

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