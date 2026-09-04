Rzeczpospolita
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Fundacja rodzinna z akcjami spółki giełdowej. Jakie ma obowiązki?

Akcje spółki publicznej w fundacji rodzinnej to nie tylko kwestia sukcesji. Taka struktura może rodzić obowiązki informacyjne, których niedopełnienie grozi konsekwencjami nadzorczymi.

Publikacja: 04.09.2026 05:10

Fundacja rodzinna z akcjami spółki giełdowej. Jakie ma obowiązki?

Fundacja rodzinna z akcjami spółki giełdowej. Jakie ma obowiązki?

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Grabarska

- Coraz częściej do fundacji rodzinnych trafiają nie tylko nieruchomości czy udziały w spółkach niepublicznych, ale także akcje spółek notowanych na giełdzie. Czy przeniesienie akcji do fundacji rodzinnej zwalnia z obowiązków informacyjnych wynikających z prawa rynku kapitałowego?

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej nie zwalnia automatycznie z obowiązków informacyjnych. Może spowodować, że obowiązki te powstaną po stronie fundacji. Dlatego fundatorzy, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych powinni przeanalizować skutki takiej operacji jeszcze przed przeniesieniem akcji, a nie dopiero po pytaniu ze strony nadzoru.

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