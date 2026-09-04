Fundacja rodzinna z akcjami spółki giełdowej. Jakie ma obowiązki?

- Coraz częściej do fundacji rodzinnych trafiają nie tylko nieruchomości czy udziały w spółkach niepublicznych, ale także akcje spółek notowanych na giełdzie. Czy przeniesienie akcji do fundacji rodzinnej zwalnia z obowiązków informacyjnych wynikających z prawa rynku kapitałowego?

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej nie zwalnia automatycznie z obowiązków informacyjnych. Może spowodować, że obowiązki te powstaną po stronie fundacji. Dlatego fundatorzy, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych powinni przeanalizować skutki takiej operacji jeszcze przed przeniesieniem akcji, a nie dopiero po pytaniu ze strony nadzoru.