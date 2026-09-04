Kobiety w zarządach odpowiadają na tych samych zasadach

30 lipca 2026 r. prezydent podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381, znaną jako dyrektywa „Women on Boards”. Jednocześnie skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Dla spółek najważniejsze jest jednak to, że skierowanie ustawy do TK nie wstrzymuje jej obowiązywania. Przepisy pozostają w mocy do czasu ewentualnego stwierdzenia ich niezgodności z Konstytucją RP. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 3 sierpnia 2026 r. (poz. 1034) i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2026 r. Od tego dnia przepisy wdrażające dyrektywę „Women on Boards” są w pełni wiążące dla spółek, organów nadzoru oraz wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich stosowania.