Rzeczpospolita
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Kobiety w zarządach odpowiadają na tych samych zasadach

Nowe regulacje dotyczące udziału kobiet w organach spółek nie wprowadzają preferencyjnych zasad odpowiedzialności. Ocenie nadal podlegają kompetencje, staranność oraz zgodność działania z prawem i interesem spółki.

Publikacja: 04.09.2026 05:50

Kobiety w zarządach odpowiadają na tych samych zasadach

Kobiety w zarządach odpowiadają na tych samych zasadach

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Zielińska

SPIS TREŚCI

  1. Kobiety w zarządach. Kontrola TK nie zwalnia z obowiązków
  2. Kobiety w zarządach. Kandydat powinien wiedzieć, według jakich zasad jest oceniany
  3. Kobiety w zarządach. Sankcja nie jest automatyczna
  4. Kobieta w zarządzie – większa reprezentacja, ale odpowiedzialność taka sama
  5. Odpowiedzialność członków organów – obszary ryzyka, które zyskują na znaczeniu
  6. Zdaniem autorki

30 lipca 2026 r. prezydent podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381, znaną jako dyrektywa „Women on Boards”. Jednocześnie skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Dla spółek najważniejsze jest jednak to, że skierowanie ustawy do TK nie wstrzymuje jej obowiązywania. Przepisy pozostają w mocy do czasu ewentualnego stwierdzenia ich niezgodności z Konstytucją RP. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 3 sierpnia 2026 r. (poz. 1034) i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2026 r. Od tego dnia przepisy wdrażające dyrektywę „Women on Boards” są w pełni wiążące dla spółek, organów nadzoru oraz wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich stosowania.

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