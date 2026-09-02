Z danych firmy Cloudflare wynika, że internet w ekspresowym tempie przestaje być środowiskiem zorientowanym przede wszystkim na ludzi. Ruch generowany przez agenty sztucznej inteligencji w sieci wzrósł w ciągu ostatniego roku o ponad 1700 proc., a różnego rodzaju boty odpowiadają obecnie za blisko 60 proc. całej aktywności online. Podczas briefingu w Seulu Goran Risticsevich, wiceprezes wykonawczy i dyrektor zarządzający Cloudflare na region Azji i Pacyfiku, postawił sprawę jasno: „internet powstał z myślą o ludziach, ale teraz ruch jest generowany przez agenty AI, które działają z prędkością maszyn”.