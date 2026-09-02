Rzeczpospolita
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AI zalewa sieć. Agentowa gorączka tworzy śmietnisko botów

Ruch generowany przez sztuczną inteligencję odpowiada już za 60 proc. aktywności w sieci. Firmy potrajają liczbę wdrożeń, ale nawet 40 proc. projektów agentowych może do końca 2027 r. trafić do kosza przez koszty tokenów, halucynacje i brak nadzoru.

Publikacja: 02.09.2026 04:06

AI zalewa sieć. Agentowa gorączka tworzy śmietnisko botów

Foto: stock.adobe.com

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego internet w coraz większym stopniu staje się środowiskiem zdominowanym przez maszyny?
  • Co sprawia, że mimo rosnącej produktywności, aż 40 proc. wdrożeń agentów AI jest zagrożonych?
  • Na czym polega iluzja oszczędności i jak ukryte koszty niwelują zyski z automatyzacji?
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Z danych firmy Cloudflare wynika, że internet w ekspresowym tempie przestaje być środowiskiem zorientowanym przede wszystkim na ludzi. Ruch generowany przez agenty sztucznej inteligencji w sieci wzrósł w ciągu ostatniego roku o ponad 1700 proc., a różnego rodzaju boty odpowiadają obecnie za blisko 60 proc. całej aktywności online. Podczas briefingu w Seulu Goran Risticsevich, wiceprezes wykonawczy i dyrektor zarządzający Cloudflare na region Azji i Pacyfiku, postawił sprawę jasno: „internet powstał z myślą o ludziach, ale teraz ruch jest generowany przez agenty AI, które działają z prędkością maszyn”.

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