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Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: rozwój AI przesunie ciężar fiskalny

Z raportu Banku Światowego wynika, że rozwój AI w Polsce może uderzyć w dochody z podatków od pracy, a to będzie oznaczać konieczność reformy w kierunku większego opodatkowania kapitału i zysków. Zgadza się z tym większość uczestników Panelu Ekonomistów "Rzeczpospolitej".

Publikacja: 02.09.2026 04:01

Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: rozwój AI przesunie ciężar fiskalny

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na strukturę wpływów podatkowych w Polsce.
  • O ile, według szacunków Banku Światowego, AI może podnieść polski PKB i jak zapewnić sprawiedliwy podział korzyści.
  • Jakie argumenty przedstawiają polscy ekonomiści za oraz przeciwko reformie systemu podatkowego ze względu na rozwój AI?
  • Jakie konkretne reformy podatkowe są rekomendowane, by przygotować Polskę na nadchodzącą transformację.
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W szerokim wdrożeniu sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce pokłada się duże nadzieje na wzrost produktywności i przeciwdziałanie skutkom zmian demograficznych dla rynku pracy. Skala zmian może być spora. O ile, zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, z AI korzysta 8,4 proc. firm w Polsce, o tyle do 2035 r. ten odsetek ma urosnąć do 45 proc.

Za tym scenariuszem kryje się jednak poważne wyzwanie strukturalne – przestrzegał w niedawnym raporcie Bank Światowy (BŚ). Chodzi o to, że tempo upowszechniania się AI może przynieść szerokie skutki m.in. dla poziomu zatrudnienia czy nierówności społecznych.

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