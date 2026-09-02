W szerokim wdrożeniu sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce pokłada się duże nadzieje na wzrost produktywności i przeciwdziałanie skutkom zmian demograficznych dla rynku pracy. Skala zmian może być spora. O ile, zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, z AI korzysta 8,4 proc. firm w Polsce, o tyle do 2035 r. ten odsetek ma urosnąć do 45 proc.

Za tym scenariuszem kryje się jednak poważne wyzwanie strukturalne – przestrzegał w niedawnym raporcie Bank Światowy (BŚ). Chodzi o to, że tempo upowszechniania się AI może przynieść szerokie skutki m.in. dla poziomu zatrudnienia czy nierówności społecznych.