Warszawa z niedoborem najlepszych biur. Najemcy walczą o atrakcyjne lokalizacje
Najlepsze biura się kończą. Duzi najemcy muszą planować przeprowadzki nawet kilka lat wcześniej. Czynsze idą w górę, rosną też koszty aranżacji powierzchni. W takich warunkach sporo firm zostaje w dotychczasowej siedzibie.
Jak zmieniają się czynsze za biura i koszty aranżacji powierzchni
Jakie są prognozy dla rynku biur
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Ostatnie miesiące przyniosły kilka dużych transakcji na rynku biur. Firma PwC Polska wynajęła 20 tys. mkw. w biurowcu AFI Tower przy ul. Towarowej w Warszawie. – Do nowego biura firma ma się wprowadzić dopiero w 2029 r. To pokazuje, jak bardzo jest ograniczona dostępność najlepszych powierzchni i jak wcześnie najwięksi najemcy podejmują decyzje o przeprowadzce – mówi Karolina Słysz, szefowa rynków regionalnych w dziale powierzchni biurowych w Axi Immo.
Wracają duże transakcje
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