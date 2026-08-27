Rzeczpospolita
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Warszawa z niedoborem najlepszych biur. Najemcy walczą o atrakcyjne lokalizacje

Najlepsze biura się kończą. Duzi najemcy muszą planować przeprowadzki nawet kilka lat wcześniej. Czynsze idą w górę, rosną też koszty aranżacji powierzchni. W takich warunkach sporo firm zostaje w dotychczasowej siedzibie.

Publikacja: 27.08.2026 04:03

Rynek biur pod presją. Mało nowych inwestycji, wysokie czynsze i brak powierzchni

Rynek biur pod presją. Mało nowych inwestycji, wysokie czynsze i brak powierzchni

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak długo firmy czekają na biura
  • Ile kosztuje najem biur w Warszawie i w regionach
  • Jak zmieniają się czynsze za biura i koszty aranżacji powierzchni
  • Jakie są prognozy dla rynku biur
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Ostatnie miesiące przyniosły kilka dużych transakcji na rynku biur. Firma PwC Polska wynajęła 20 tys. mkw. w biurowcu AFI Tower przy ul. Towarowej w Warszawie. – Do nowego biura firma ma się wprowadzić dopiero w 2029 r. To pokazuje, jak bardzo jest ograniczona dostępność najlepszych powierzchni i jak wcześnie najwięksi najemcy podejmują decyzje o przeprowadzce – mówi Karolina Słysz, szefowa rynków regionalnych w dziale powierzchni biurowych w Axi Immo.

Wracają duże transakcje

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