Ostatnie miesiące przyniosły kilka dużych transakcji na rynku biur. Firma PwC Polska wynajęła 20 tys. mkw. w biurowcu AFI Tower przy ul. Towarowej w Warszawie. – Do nowego biura firma ma się wprowadzić dopiero w 2029 r. To pokazuje, jak bardzo jest ograniczona dostępność najlepszych powierzchni i jak wcześnie najwięksi najemcy podejmują decyzje o przeprowadzce – mówi Karolina Słysz, szefowa rynków regionalnych w dziale powierzchni biurowych w Axi Immo.

Wracają duże transakcje