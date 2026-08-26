AI uderza w korepetytorów i szkoły językowe. Popyt spada nawet o 55 proc.
Boom na chatboty wywołał zapaść na rynku kursów i szkoleń. Od początku roku popyt na zajęcia nauki języków czy informatyki spadł odpowiednio o 42 i 55 proc. – wylicza jedna z popularnych platform. A negatywny trend przyspiesza.
Jak rozwój AI uderzył w rynek kursów i szkoleń językowych oraz informatycznych?
Dlaczego po raz pierwszy od lat spada liczba firm w sektorze edukacji pozaszkolnej?
Jaki wpływ na wyniki w nauce ma korzystanie z chatbotów przez uczniów?
Na jakie zagrożenia związane z samodzielną nauką z AI wskazują eksperci i rodzice?
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Eksperci mówią o prawdziwej rzezi w szeroko rozumianej branży pozaszkolnych form edukacji. Zapotrzebowanie na wszelakie korepetycje, kursy i szkolenia pikuje ostro w dół, a tzw. tutorzy stają się w wielu przypadkach zbędni, bo poszukujący wiedzy sięgają po łatwiej dostępne i często darmowe narzędzia – chodzi o popularne chatboty, jak ChatGPT, Gemini, Grok czy Perplexity, które coraz częściej wykorzystywane są do nauki i zdobywania wiedzy. Efekt? Dynamika firm oferujących zajęcia ostro wyhamowała.
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